Rock Tech Lithium Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Aktie von Rock Tech Lithium schüttet im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,45 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,45 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Einstufung des Ertrags und wird als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Rock Tech Lithium als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 42,5, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 59,02 aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Rock Tech Lithium-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,67 CAD lag. Der letzte Schlusskurs (1,19 CAD) weicht somit um -28,74 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,27 CAD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-6,3 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Rock Tech Lithium-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie von Rock Tech Lithium über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Rock Tech Lithium in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".