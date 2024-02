Rock Tech Lithium Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Rock Tech Lithium-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,73 CAD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,16 CAD, was einer Differenz von -32,95 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,29 CAD zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-10,08 Prozent Abweichung) eine negative Entwicklung, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Rock Tech Lithium liegt bei 47,62 und für den RSI25 bei 59, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Rock Tech Lithium in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Anleger zeigten an insgesamt acht Tagen eine positive und an zwei Tagen eine negative Einstellung, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Kommunikation im Netz zeigt sich jedoch eine schwache Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Rock Tech Lithium führt.