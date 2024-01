Rock Tech Lithium Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Rock Tech Lithium-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,85 CAD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,41 CAD, was einen Unterschied von -23,78 Prozent bedeutet. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 1,29 CAD, was einem Anstieg von 9,3 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Rock Tech Lithium-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Rock Tech Lithium bei -43,75 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von -10,59 Prozent, wobei Rock Tech Lithium mit 33,16 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Rock Tech Lithium derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,57 Prozent. Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt die Differenz -3 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Rock Tech Lithium in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.