Rock Tech Lithium Aktie: Was war das denn?

Der Relative Stärke-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Rock Tech Lithium liegt bei 68,89, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 56,04 ebenfalls eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Bewertung daher als "neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Aktie von Rock Tech Lithium in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 41,34 Prozent gezeigt. Während die Branche im Durchschnitt um -14,37 Prozent gefallen ist, verzeichnete Rock Tech Lithium eine Performance von -55,71 Prozent. Auch im Vergleich zum gesamten "Materialien"-Sektor liegt die Aktie 41,34 Prozent unter dem Durchschnittswert. In dieser Kategorie wird daher eine Bewertung als "schlecht" vergeben.

Das Sentiment und der Buzz rund um Rock Tech Lithium wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung untersucht. Dabei wurde eine durchschnittliche Aktivität festgestellt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "schlecht" in diesem Punkt.

In Bezug auf Dividenden zeigt sich, dass Rock Tech Lithium derzeit niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt von Metalle und Bergbau. Mit einer Differenz von 3,63 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,63 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "schlecht".