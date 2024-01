Rock Tech Lithium Aktie: Was war das denn?

Der Aktienkurs von Rock Tech Lithium hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -43,75 Prozent erzielt, was mehr als 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Materialien liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -10,54 Prozent, wobei Rock Tech Lithium auch hier mit 33,21 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Rock Tech Lithium-Aktie zeigt einen Wert von 63,64 für RSI7 und 43,88 für RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung zu Rock Tech Lithium in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass auch in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rock Tech Lithium bei 1,87 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,35 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -27,81 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht hingegen bei 1,28 CAD, was einen Abstand von +5,47 Prozent bedeutet und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.