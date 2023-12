Rock Tech Lithium Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rock Tech Lithium liegt bei 63,64, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 43, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Rock Tech Lithium liegt mit einem Kurs von 1,35 CAD derzeit um +5,47 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" vorgenommen, da die Distanz zum GD200 -27,81 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet die Rock Tech Lithium derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Rock Tech Lithium eine Performance von -43,75 Prozent, was eine Underperformance von -32,83 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.