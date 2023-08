Rock Tech Lithium-Aktie: Warum diese Aktie hohe Aufmerksamkeit erregt!

Rock Tech Lithium hat bedeutsame Fortschritte in Bezug auf seine Bergbau- und Konverter-Projekte veröffentlicht. Diese jüngsten Entwicklungen rücken das Unternehmen näher an die Produktion von Batteriequalität Lithiumhydroxid heran. Die bedeutendsten Verbesserungen beziehen sich dabei auf den Lithiumhydroxid-Monohydrat-Konverter (LHM) in Deutschland und das Georgia Lake Bergbauprojekt in Kanada.

Der Auftakt für den LHM-Konverter fand im März 2023 statt, nach einer Reihe umfangreicher technischer Untersuchungen wie der Front-End-Loading Stage 3 Studie (FEL3). Es wird davon ausgegangen, dass die finale Genehmigung zum Bau und Betrieb des Konverters im letzten Quartal desselben Jahres erfolgen wird. Dieses geplante Vorgehen ermöglicht es Rock Tech, mit dem Bau Anfang 2025 zu beginnen und die Produktion bis zum dritten Quartal...