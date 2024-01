Rock Tech Lithium Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Derzeit schüttet Rock Tech Lithium niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 3,59 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,59 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Rock Tech Lithium mit 1,25 CAD derzeit um -3,85 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet wird die Einstufung hingegen als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -30,94 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Neutral" für beide Zeiträume eingeschätzt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Rock Tech Lithium wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 70 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist Rock Tech Lithium weder überkauft noch überverkauft und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird dem Rock Tech Lithium-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating zugeschrieben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsaktivität der Aktie von Rock Tech Lithium in den letzten Monaten eher gering war. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Daher wird Rock Tech Lithium insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft.