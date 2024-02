Rock Tech Lithium Aktie: Kaum zu glauben!

Die technische Analyse von Rock Tech Lithium zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,15 CAD um -8,73 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -30,72 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Rock Tech Lithium gesprochen. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Rock Tech Lithium derzeit 0. Dies entspricht einer negativen Differenz von -3,45 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Rock Tech Lithium liegt bei 41,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 60,98, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Neutral".