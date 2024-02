Rock Tech Lithium Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Rock Tech Lithium: Aktienanalyse zeigt schlechte Performance

Die Analyse der Rock Tech Lithium Aktie zeigt, dass das Unternehmen derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent aufweist. Dies liegt 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance liegt Rock Tech Lithium im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der "Materialien"-Branche bei einer Rendite von -65,18 Prozent. Dies ist mehr als 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -22,72 Prozent, wobei Rock Tech Lithium mit 42,46 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rock Tech Lithium derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,65 CAD, während der Kurs der Aktie bei 1,14 CAD um -30,91 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 1,25 CAD zeigt eine Abweichung von -8,8 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine negative Bewertung der Rock Tech Lithium Aktie in den vergangenen zwei Wochen. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend negativ über den Wert gesprochen wurde. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher ebenfalls die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Rock Tech Lithium eine schlechte Performance in Bezug auf Dividendenrendite, Aktienkurs-Performance und Anleger-Stimmung, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird.