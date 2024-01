Rock Tech Lithium Aktie: Jetzt knallt es!

Rock Tech Lithium hat kürzlich seine Dividendenrendite bekannt gegeben und liegt damit 3,61 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 3,61 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Metalle und Bergbau Branche.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Rock Tech Lithium im letzten Jahr eine Rendite von -55,71 Prozent erzielt, was 39,17 Prozent unter dem Durchschnitt für Unternehmen im Sektor "Materialien" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen in der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -16,55 Prozent, und Rock Tech Lithium liegt aktuell 39,17 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rock Tech Lithium-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,74 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,15 CAD liegt, was einem Unterschied von -33,91 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 1,29 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt 10,85 Prozent darunter. Auf dieser Basis wird die Aktie auch für die technische Analyse als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Diskussionen im Netz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz im Vergleich zur üblichen Aktivität liegt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich für Rock Tech Lithium in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Rock Tech Lithium in verschiedenen Bereichen eine Unterperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt aufweist, was zu den Einstufungen "Schlecht" und "Neutral" führt.