Rock Tech Lithium Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index: Wenn Sie die Dynamik einer Aktie bewerten möchten, können Sie auf den bekannten Relative Strength Index, den RSI, zurückgreifen. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normalisiert. Der RSI-Wert für Rock Tech Lithium liegt bei 49,02, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 41,3, was für 25 Tage ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Neutral".

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Rock Tech Lithium von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Nach Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, ist unsere Redaktion zu diesem Schluss gekommen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt sind wir der Meinung, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene eine Einstufung als "Gut" erlaubt. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Sentiment und Buzz: Bei der Beurteilung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren. In den letzten Monaten hat die Aktie von Rock Tech Lithium unter diesem Gesichtspunkt folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, war durchschnittlich aktiv. Daher erhält Rock Tech Lithium für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Rock Tech Lithium daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Rock Tech Lithium-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 1,93 CAD. Der letzte Schlusskurs (1,45 CAD) liegt deutlich darunter (Unterschied -24,87 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachten wir nun den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage. Für diesen Wert (1,28 CAD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+13,28 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Rock Tech Lithium-Aktie, und zwar ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Rock Tech Lithium-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.