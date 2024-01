Rock Tech Lithium Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Rock Tech Lithium schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau. Mit einer Differenz von 3,63 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,63 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Rock Tech Lithium zeigt einen Wert von 68,89, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 56,04 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Aus technischer Sicht ist der Kurs der Rock Tech Lithium mit 1,25 CAD derzeit -3,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung auf "Schlecht" gesetzt, da die Distanz zum GD200 -30,17 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" zeigt Rock Tech Lithium in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55,71 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -14,37 Prozent gefallen sind, was zu einer Underperformance von -41,34 Prozent führt. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -14,37 Prozent, was bedeutet, dass Rock Tech Lithium 41,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.