Hexagon Purus AS Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Hexagon Purus Asa war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab acht positive und drei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Trotzdem waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Hexagon Purus Asa daher eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 10,06 NOK für Hexagon Purus Asa 45,33 Prozent unter dem GD200 (18,4 NOK) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 10,44 NOK, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,64 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Hexagon Purus Asa-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Die RSI-Werte auf 7- und 25-Tage-Basis für Hexagon Purus Asa zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Hexagon Purus Asa in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Hexagon Purus Asa eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.