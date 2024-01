Rock Tech Lithium Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Diskussionen über Rock Tech Lithium in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwogen dabei die positiven Meinungen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Rock Tech Lithium mit 0 Prozent 3,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche. Daher wird die Aktie als unrentables Investment bewertet.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Rock Tech Lithium eine Performance von -43,75 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um -10,66 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -33,09 Prozent im Branchenvergleich und einer "Schlecht"-Bewertung.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine Zunahme negativer Kommentare über Rock Tech Lithium in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wird jedoch nur unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Rock Tech Lithium somit ein "Schlecht"-Rating.