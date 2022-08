Rock Tech Lithium -8,5%: Der Grund für den Kursrutsch

Die Aktie von Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) ist am Montag an der Börse in Toronto um -8,5% auf 4,52 CA$ abgerutscht. Der Minenbetreiber hatte zuvor verkündet, in Kürze eine weitere Kapitalmaßnahme durchzuführen. Die Finanzierung und Genehmigung des Vorzeigeprojekts des Unternehmens, der ersten Lithium-Fabrik Europas, laufen damit weiter nach Plan. Erste Vereinbarungen mit potenziellen Lieferanten und Kunden werden ebenfalls bereits geschlossen.

Rock Tech ist ein deutsch-kanadisches





