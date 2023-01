Rock Tech Lithium +33%: Das steckt hinter der Kurseruption

Die nächste Kurseruption bei Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V): Die Aktie schießt am Morgen an der Tradegate-Börse um fast ein Drittel hoch auf 2,18 €, nachdem der Clean-Tech-Player die Genehmigung für den vorzeitigen Baubeginn seines Lithium-Konverters erhalten hat. Wann wird das Unternehmen die finale Zulassung für sein Milliarden-Projekt in der Tasche haben?



Rock Tech ist ein deutsch-kanadisches Clean-Tech-Unternehmen mit großen Ambitionen: In zwei Jahren will der Minenbetreiber die erste ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.