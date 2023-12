Rock Field im Check!

Die technische Analyse der Rock Field-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1538,43 JPY verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs bei 1518 JPY liegt und somit einen Abstand von -1,33 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage bei 1575,04 JPY, was einer Differenz von -3,62 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Befund auf Basis beider Zeiträume.

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Eine Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare zur Rock Field-Aktie neutral waren und auch die Themen der Diskussionen in den letzten Tagen überwiegend neutral waren. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt kein bedeutendes Muster in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Rock Field-Aktie. Der RSI7 beträgt 81,82, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 60,26 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung nach sich zieht. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Stimmung auf sozialen Plattformen und der Relative Strength-Index, dass die Rock Field-Aktie aktuell eine neutrale Einschätzung erhält.