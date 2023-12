Rock Field Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Rock Field-Aktie erhält gemäß der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -1,83 Prozent, während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -3,69 Prozent aufweist. Beide Werte führen zu einem "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine signifikante Veränderung in den Diskussionen über Rock Field. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie ist im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls keine starken positiven oder negativen Ausschläge in den Diskussionen über Rock Field. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rock Field-Aktie mit einem Wert von 81,25 als überkauft eingestuft wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Jedoch zeigt der RSI25-Wert von 67 eine neutrale Einschätzung der Aktie.

Insgesamt erhält die Rock Field-Aktie gemäß der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.