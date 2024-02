Rock Field Aktie: Kaum zu glauben!

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktien sind wichtige Faktoren, um die allgemeine Stimmung unter Investoren und Internetnutzern zu bewerten. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Eine Analyse der Aktie von Rock Field hinsichtlich dieser Faktoren ergibt eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsaktivität zeigte eine mittlere Intensität, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Rock Field weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Rock Field bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Rock Field Aktie bei 1550,28 JPY. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 1675 JPY, was einen Abstand von +8,04 Prozent zum GD200 bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1594,94 JPY, was einer Differenz von +5,02 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume das Urteil "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Rock Field als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 15,91 und der RSI25 liegt bei 34,42. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Rock Field wird insgesamt als neutral bewertet. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt kann für die Aktie von Rock Field eine neutrale Stimmung und eine gute technische Bewertung festgehalten werden.