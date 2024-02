Rochester Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Dividendenrendite des Unternehmens Rochester beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral". Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rochester liegt bei 2,4, was unter dem Branchendurchschnitt von 99 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Rochester in den sozialen Medien. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Rochester auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt sich, dass Rochester eine Rendite von -33,33 Prozent erzielt hat, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Rochester mit -22,71 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

