Roche und Eli Lilly arbeiten bei Früherkennung von Alzheimer zusammen

BASEL (dpa-AFX) - Die beiden Pharmakonzerne Roche und Eli Lilly bündeln ihre Kräfte in der Alzheimer-Behandlung. Beide arbeiteten künftig gemeinsam an der Entwicklung eines Bluttests, der eine frühere Diagnose der Alzheimer-Krankheit ermöglichen solle, teilte Roche am Mittwoch mit. Aktuell gebe es nach wie vor Hindernisse für eine frühzeitige und genaue Diagnose der Krankheit. Bis zu 75 Prozent der Menschen, die mit den Symptomen der Krankheit lebten, würde keine Diagnose erhalten.

Gemeinsam wollen die beiden Konzerne daher den Elecsys Amyloid Plasma Panel (EAPP) Test von Roche weiterentwickeln. Im Falle einer Zulassung wäre der EAPP-Test ein zusätzliches Instrument, um die geringe Wahrscheinlichkeit einer Amyloid-Pathologie bei symptomatischen Patienten festzustellen und zu entscheiden, ob weitere Untersuchungen und Tests zur Bestätigung der Diagnose durchgeführt werden sollten./hr/ra/AWP/mis