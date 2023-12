Roche steigt mit milliardenschwerer Akquisition in den Markt für Fettleibigkeitsbehandlung ein

Mit einer Übernahme in den USA betritt der Pharmakonzern Roche den Markt der Behandlung von Fettleibigkeit.

Roche steigt mit einer milliardenschweren Akquisition in den Kampf gegen Fettleibigkeit ein. Der Schweizer Pharmakonzern wird das US-amerikanische Unternehmen Carmot Therapeutics für 2,7 Milliarden US-Dollar übernehmen, wie am Montag bekannt gegeben wurde. Zusätzlich können Meilensteinzahlungen in Höhe von bis zu 400 Millionen Dollar gezahlt werden.

Carmot Therapeutics, ein privat geführtes Unternehmen, verfügt über eine vielversprechende Pipeline an Kandidaten zur Behandlung von Fettleibigkeit bei Patienten mit und ohne Diabetes. Dies macht die Übernahme für Roche äußerst attraktiv, da der Schweizer Konzern dadurch Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Inkretinen erhält, kleinen Eiweißbausteinen, die beispielsweise das Hungergefühl beeinflussen.

Einer dieser vielversprechenden Kandidaten, CT-388, ist ein dualer GLP-1/GIP-Rezeptor-Agonist, der in der Phase II der Entwicklung verwendet wird. Er wird einmal pro Woche subkutan injiziert und hat das Potenzial, sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit anderen Medikamenten die Gewichtsabnahme zu verbessern. Auch weitere Anwendungsgebiete sollen in Zukunft erforscht werden.

Ein weiterer Kandidat, CT-996, ist ein einzigartiger GLP-1-Rezeptor-Agonist, der täglich oral eingenommen wird. Auch er hat das Potenzial, bei Fettleibigkeit bei Patienten mit und ohne Typ-2-Diabetes wirksam zu sein und befindet sich derzeit in der Phase I der Erforschung. Dieser neuartige Wirkstoff hat bereits bei anderen Pharmaunternehmen wie Novo Nordisk und Eli Lilly für Schlagzeilen gesorgt.

Der dritte Kandidat, CT-868, soll täglich subkutan verabreicht werden und ist ebenfalls ein GLP-1/GIP-Rezeptor-Agonist. Er befindet sich derzeit in einer Phase II-Studie zur Behandlung von übergewichtigen oder adipösen Typ-1-Diabetes-Patienten. Diese innovativen Wirkstoffe gehören zu den sogenannten Inkretinen, welche Darmhormone sind und eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels spielen. Sie stimulieren die Ausschüttung von Insulin und unterdrücken den Appetit.

Die Übernahme von Carmot Therapeutics hat auch positive Auswirkungen auf die Roche-Aktie gehabt, die zeitweise um 1,88 Prozent auf 244,10 Franken gestiegen ist. Die Investoren setzen große Hoffnungen in die neuen Kandidaten des Unternehmens, die aussichtsreich im Kampf gegen Fettleibigkeit und Diabetes sind.

Roche hat erneut bewiesen, dass es in der Lage ist, durch strategische Akquisitionen sein Portfolio zu erweitern und innovative Therapiemöglichkeiten für Patienten zu schaffen. Die Übernahme von Carmot Therapeutics ist ein weiterer Schritt in diese Richtung und ein großer Erfolg für den Schweizer Pharmakonzern.

Nachricht im Orginal