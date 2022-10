Roche eröffnet neuen Campus in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) -- Roche-Konzern investiert 75 Millionen Euro in neuen Campus am Standort Ludwigsburg. Rund 500 Mitarbeiter:innen entwickeln und produzieren hier innovative Automatisierungs-Systeme für Labore- Standorte Waiblingen, Kornwestheim und Remseck-Aldingen nach 30 Jahren vereint an einem Campus- Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht sowie weitere Gäste aus Politik und Wirtschaft feierten am Samstag in den neuen Gebäuden des Gesundheitsunternehmens3 to ONE - so lautet das Motto, unter das Roche die Einweihung seines neuen Campus in Ludwigsburg gestellt hat, und drückt damit aus: Aus 3 mach´ eins. Denn nach über zehn Jahren räumlicher Trennung sind nun die ehemals drei Standorte Waiblingen, Kornwestheim und Remseck-Aldingen unter einem Dach vereint. Und das wurde am Wochenende ordentlich gefeiert."Es ist großartig, dass ein Weltkonzern wie Roche in Ludwigsburg drei Standorte zusammenführt - das passt sehr gut zu unserem modernen und zukunftsgerichteten Wirtschaftsstandort", so der Ludwigsburger Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht bei der Einweihungsfeier am Samstagvormittag, bei der rund 80 Gäste aus Politik und Wirtschaft anwesend waren. Dieter Gerke, Leiter der Niederlassung Büro- und Schulgebäude, Goldbeck betont: "Hier ist ein ganz besonderer Gebäudekomplex entstanden, in dem die Architektur die Kultur des Unternehmens spiegelt."Zwei Jahre ist es her, dass die ersten Mitarbeiter:innen das erste Gebäude auf dem neuen Campus bezogen haben. Nun feiert Roche die Einweihung des neuen Campus in Ludwigsburg. Hier sind alle Einheiten - Produktion, Forschung und Entwicklung sowie Verwaltung - vereint. "Nach über einem Jahrzehnt der räumlichen Trennung kommen wir nun endlich an einem Ort zusammen. Wir sind davon überzeugt, hier unser volles Potential noch besser ausschöpfen zu können - und das unterstützt uns dabei, aktuelle und zukünftige globale Herausforderungen zu lösen. Mit der Einweihungsfeier zelebrieren wir unsere Wurzeln und freuen uns auf alles, was noch kommt!", so Geschäftsführer Dr. Ulrich Schwörer bei seiner Festrede.Am Nachmittag öffnete Roche dann die Türen für seine rund 500 Mitarbeiter:innen, die gemeinsam mit ihren Familien ihr neues Arbeits-Zuhause feierten. "Ob nun die außergewöhnliche Architektur, offene Arbeitsflächen oder unser Innenhof - wirklich besonders machen diesen tollen neuen Standort unsere Mitarbeiter:innen, auf die ich unglaublich stolz bin", betont Schwörer.Roche in LudwigsburgDie Roche Diagnostics Automation Solutions GmbH - kurz RDA bildet den drittgrößten Diagnostik-Standort von Roche in Deutschland. Hier entwickeln und produzieren fast 500 Mitarbeiter:innen innovative Systeme für Labore. Diese tragen entscheidend dazu bei, die Qualität diagnostischer Dienstleistungen zu erhöhen, Laborergebnisse für Ärzt:innen und Patient:innen schnell und sicher zugänglich zu machen und den Schutz des Laborpersonals zu verbessern.Die RDA gilt als Top 1 am Markt und überzeugt mit höchster Kompetenz und zufriedenen Kund:innen weltweit. Roche in Ludwigsburg blickt auf mehrjährige Marktführerschaft im Bereich der Präanalytik zurück. Und das von der Idee bis zum fertigen System: Ihre Laborautomatisierungslösungen bilden weltweit das technische und logistische Rückgrat der Analytik. Damit ist die RDA DER Partner in "biological sample handling".Geschäftsführer Schwörer betont: "Wir alle zusammen sind die RDA und leisten damit gemeinsam einen wichtigen Mehrwert für Menschen weltweit. Denn wir wissen: "Hinter jeder Probe steht ein Mensch, hinter jeder Diagnose ein Patient."Der neue CampusAuf dem 26.000m² großen Gelände, das ist in etwa die Fläche von vier Fußballfeldern, sind in den letzten beiden Jahren drei moderne Gebäude entstanden. Mit der Einweihung von Gebäude 1 im Juni 2020 fiel der Startschuss für die stufenweise Konsolidierung der bislang drei Standorte Aldingen, Kornwestheim und Ludwigsburg. Das Gebäude 2, welches im Dezember 2021 übergeben wurde, füllt sich seit Anfang dieses Jahres nach und nach mit Leben. Parallel entstand an der Südseite des Geländes noch ein drittes Gebäude, das im Oktober bezogen wurde.Bei der Entwicklung des neuen Roche-Campus wurden die Mitarbeiter:innen und ihre Bedürfnisse maßgeblich einbezogen. So spiegelt die Architektur die Kultur der RDA wider. Offene Arbeitsflächen, viel Raum für Kommunikation und Kreativität, ein "Raum der Stille", eine "Herzzone" mitten zwischen Produktion, Entwicklung und Büroräumen, ein grüner Innenhof - all das macht den Campus zu einem besonderen und bei den Mitarbeiter:innen geschätzten Arbeitsplatz.Weitere Informationen sowie Pressebilder finden Sie auf unserer Einweihungs-Seite (https://wordpress-ext.roche.com/celebratelifeday/3-to-one/22-oktober-2022/) und im Pressebereich (https://wordpress-ext.roche.com/celebratelifeday/3-to-one/22-oktober-2022/presse/).Roche - Informationen zum Unternehmen (https://www.roche.de/medien/medienpartner/roche/ueber-roche.html)Sofern Sie in Zukunft keine Medienmitteilungen, Save-the-Dates oder Einladungen von Roche in Deutschland mehr erhalten möchten, werden wir Sie aus unseren Verteilern entfernen und Ihre Daten löschen. Ihre Ansprechpartnerin:Bärbel BeenkenSenior Communications ManagerRoche Diagnostics Automation Solutions GmbHAlbert-Ruprecht-Straße 271636 Ludwigsburg/ GermanyMobile: +4915256875519mailto:baerbel.beenken@roche.comOriginal-Content von: Roche Diagnostics Automation Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell