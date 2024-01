Roche Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Roche-Aktie mit unterdurchschnittlicher Performance

Der Aktienkurs der Roche AG verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,11 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Arzneimittel"-Branche eine Underperformance von -17,45 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite mit 1,91 Prozent unter dem Durchschnitt, wobei Roche um 16,03 Prozent hinter diesem Wert zurückblieb. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Roche in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Roche-Aktie als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und weist der Aktie einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 86,03, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 für 25 Tage bei 60,69 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Roche-Aktie also auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Roche keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Roche daher auf dieser Ebene ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Roche einen Wert von 17 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 55,95 eine Unterbewertung von etwa 69 Prozent darstellt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet erhält Roche daher in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Roche-Aktie in verschiedenen Bereichen unterdurchschnittlich abschneidet und entsprechend bewertet wird.