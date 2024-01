Roche Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die technische Analyse hat gezeigt, dass die Roche-Aktie derzeit einen neutralen Trend aufweist. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 261,41 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 244,5 CHF liegt, was einer Abweichung von -6,47 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Roche-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 241,14 CHF, was einer Abweichung von nur +1,39 Prozent entspricht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Roche-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite der Roche-Aktie bei -14,11 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Arzneimittel-Branche, die eine mittlere Rendite von 2,96 Prozent aufweist, liegt die Roche-Aktie mit -17,08 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Analysen gilt die Roche-Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 17,59 insgesamt 71 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 60,86. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen zur Roche-Aktie geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Roche, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Schlecht"-Signal.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".