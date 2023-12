Roche Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Roche wurde der RSI für die letzten 7 Tage und auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 81,99 Punkten, was darauf hinweist, dass die Roche-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass Roche weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt und somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt ergibt.

Die Anleger-Stimmung bei Roche in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen zeigen die Diskussionen hauptsächlich positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Darüber hinaus wurde diese Analyse um berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei ein Schlecht-Signal auftrat. Basierend auf dieser Analyse ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Auf der fundamentalen Ebene hat Roche ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,32, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit als unterbewertet eingestuft wird. Im Vergleich dazu beträgt das KGV in der Branche "Arzneimittel" 60,09. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Dividendenrendite von Roche beträgt derzeit 3,85 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 3,11 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Roche als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für Roche aufgrund des RSI, der Anleger-Stimmung, der fundamentalen Kriterien und der Dividendenpolitik.

