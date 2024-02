Roche Aktie: Der absolute Knall!

Die Roche-Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3,85 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,3 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Arzneimittel"-Branche schneidet Roche um +1 besser ab. Das führt dazu, dass die Roche-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bezogen auf den Aktienkurs hat die Roche-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,11 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Gesundheitspflege" liegt sie damit um 15,39 Prozent unter dem Durchschnitt von 1,28 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen in der "Arzneimittel"-Branche beträgt 1,27 Prozent, und Roche liegt aktuell um 15,39 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Roche-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 256,27 CHF, während der Kurs der Aktie bei 232,2 CHF liegt, was einer Abweichung von -9,39 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 242,77 CHF, was einer Abweichung von -4,35 Prozent entspricht, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie das Rating "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Roche-Aktie bei 17,59, was unter dem Branchendurchschnitt von 78 Prozent liegt. Die Branche "Arzneimittel" weist einen KGV-Wert von 78,46 auf. Aus dieser Perspektive betrachtet ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.