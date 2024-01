Roche Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Roche wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 49,52 Punkten, was darauf hinweist, dass Roche weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Roche weder überkauft noch überverkauft (Wert: 47,94), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Damit erhält das Roche-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Roche in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt zeigten sich 4 Schlecht- und 5 Gut-Signale in den sozialen Medien, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Roche-Aktie liegt bei 17,59, was 68 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" (55,83). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt daher aus der Perspektive der fundamentalen Analyse zu einer Einstufung als "Gut".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen bei Roche nicht ausgemacht werden. Daher wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet. Keine Zunahme oder Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, und insgesamt erhält Roche auf dieser Stufe daher ein "Neutral"-Rating.