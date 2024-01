Roche Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Das Schweizer Pharmaunternehmen Roche wird derzeit auf verschiedenen Analyseebenen bewertet. Gemäß dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von Roche unter dem Branchendurchschnitt und wird daher als unterbewertet eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Roche zeigt an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis zeigt der RSI jedoch eine weniger starke Schwankung und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für Roche ist größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Sowohl in den sozialen Medien als auch in weiteren kommunikativen Tätigkeiten wurden vorwiegend positive Signale abgegeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die Roche-Aktie derzeit nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage handelt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -6,47 Prozent beläuft.

Insgesamt kann die Roche-Aktie auf fundamentaler Ebene als unterbewertet eingestuft werden, während das Anleger-Sentiment insgesamt positiv ist. In der technischen Analyse wird die kurzfristige Entwicklung als neutral bewertet, während die langfristige Entwicklung als schlecht eingestuft wird.