Roche Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Schweizer Pharmakonzern Roche schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel. Mit einer Dividendenrendite von 3,85 % liegt Roche 1,57 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 2,29 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Roche-Aktie die Einstufung "Gut".

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Roche. Insgesamt gab es sechs positive und sieben negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Roche daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Roche liegt bei 54,49 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 41,34 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Roche daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Roche-Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz hervorbrachte. Daher erhält Roche für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Roche daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.