Roche Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse der Roche-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 260,77 CHF liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 244,1 CHF weicht somit um -6,39 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 244,47 CHF liegt, was einer Abweichung von nur -0,15 Prozent entspricht. Auf dieser Basis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt erhält die Roche-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Roche aktuell mit einem Wert von 86,03 überkauft ist, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), so ergibt sich für die Aktie ein Wert von 60, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Analysten haben auf sozialen Plattformen festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Demnach erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Gut" Bewertung, mit fünf positiven Signalen und einem negativen Signal. Somit wird Roche hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Roche aktuell 17 beträgt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 55 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Roche daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.