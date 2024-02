Roche Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Roche-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 230,5 CHF verzeichnet, was einem Rückgang von -6,1 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -11,05 Prozent, wodurch auch hier die Einstufung als "Schlecht" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Roche beträgt aktuell 73,57 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, wodurch die Aktie hier als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird Roche daher mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Roche liegt bei 17, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 77,84) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Roche somit unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" verzeichnet Roche eine Rendite von -14,11 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche hatte eine mittlere Rendite von -0,38 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Roche mit 13,73 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.