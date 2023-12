Roche Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Aktienkurs von Roche im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" zeigt eine Rendite von -23,65 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" erreicht eine mittlere Rendite von 6,26 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Roche mit 29,91 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Roche in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden insbesondere positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Roche einen Wert von 63,58, was eine neutrale Situation darstellt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 42 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Aktienkurs von Roche mit 245,2 CHF inzwischen +1,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz zum GD200 von -6,48 Prozent insgesamt als "Neutral" bewertet.

