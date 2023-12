Roche Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Wir bewerten Roche anhand des 7-Tage-RSI, der momentan bei 65,94 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Roche-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso wird der 25-Tage-RSI bei 42,51 Punkten als neutral eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Roche bei 17,32, was 71 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 60. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Roche-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 261,62 CHF liegt. Der letzte Schlusskurs (243,7 CHF) weicht um -6,85 Prozent ab und wird daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (241,44 CHF) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,94 Prozent) und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Roche-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Was die Dividende betrifft, so liegt diese bei 3,85 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,29 % im Bereich Arzneimittel als höher einzustufen ist. Daher wird die Ausschüttung von Roche als "Gut" bewertet, da die Differenz 1,57 Prozentpunkte beträgt.