Roche Aktie: Keine Panik!

Sentiment und Buzz: Über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich das Sentiment und der Buzz rund um Roche anhand der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und analysieren. Dadurch ergeben sich interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Roche in diesem Bereich somit eine Einstufung als "Gut".

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten verzeichnete Roche eine Performance von -23,65 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche stiegen im Durchschnitt um 10,96 Prozent, was bedeutet, dass Roche im Branchenvergleich eine Underperformance von -34,6 Prozent aufweist. Der "Gesundheitspflege"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 6,19 Prozent. Roche lag 29,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Anhand des gleitenden Durchschnittskurses ergibt sich, dass Roche derzeit eine "Schlecht"-Einstufung aufweist. Der GD200 des Wertes liegt bei 264,05 CHF, während der Aktienkurs bei 236,4 CHF liegt, was einer Abweichung von -10,47 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 242,64 CHF, was einer Abweichung von -2,57 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Basierend auf diesem Indikator ist Roche mit einem Wert von 17,32 deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt in der "Arzneimittel"-Branche und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 63,43, was einer Differenz von 73 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.