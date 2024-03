Roche Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Für Roche wurde der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 12,1 Punkten, was bedeutet, dass die Roche-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 44,65, was darauf hindeutet, dass Roche weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Roche eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Bezüglich des Sentiments und Buzz rund um die Roche-Aktie wurde die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergaben eine "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Roche zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Roche bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Roche in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die ausgewerteten Meinungen und Äußerungen der vergangenen beiden Wochen führten zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht". Die Analyse ergab 9 negative und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht" Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite der Roche-Aktie beträgt 3,85 Prozent, was 1,61 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält Roche eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung des Roche-Aktien aufgrund des RSI, eine neutrale Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes und eine negative Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung. Andererseits erhält die Dividendenpolitik eine positive Bewertung.