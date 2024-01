Roche Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Stimmungslage über die Roche-Aktie in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An vier Tagen dominierten jedoch positive Themen, während an neun Tagen die Diskussion überwiegend negativ war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Roche diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten beiden Wochen einen Überhang an Kaufsignalen. Es wurden 3 "Gut"-Signale (bei 1 "Schlecht"-Signal) basierend auf der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment daher als "Neutral" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Roche-Aktie bei 253,9 CHF und damit 2,77 Prozent unter dem GD200 (261,12 CHF), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 242,91 CHF und weist somit einen Abstand von +4,52 Prozent auf, was ebenfalls als "Neutral"-Signal gewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Roche ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17,59 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (58,77) liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Dividende weist Roche eine Dividendenrendite von 3,85 % auf, was 1,59 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 2,27 % liegt. Dies führt zu einer höheren möglichen Rendite und einer Einstufung als "Gut".