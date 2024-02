Roche Aktie: Jetzt knallt es!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Roche-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 66. Demzufolge wird das Wertpapier als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Hier wird die Roche-Aktie als überkauft eingestuft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien dominierten zuletzt mehrheitlich negative Meinungen zur Roche-Aktie, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Weiterhin zeigen Studien, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Ebene führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Roche-Aktie aktuell bei 257,05 CHF verläuft. Da der Aktienkurs bei 226,95 CHF aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -11,71 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Ähnlich verhält es sich im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50), der ein Niveau von 243,87 CHF aufweist und somit zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Roche-Aktie mit einer Rendite von -14,11 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,98 Prozent aufweist, liegt Roche mit 15,09 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.