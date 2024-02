Roche Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf. Für Roche wird der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen mit einem Wert von 29,03 als überverkauft betrachtet, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Beim Ausdehnen der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 59, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Roche-Aktie auf Basis des RSI eine Einstufung von "Gut".

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Roche wurde in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Ebene führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Roche bei 17,59, was unter dem Branchendurchschnitt von 87 Prozent liegt. Die Branche "Arzneimittel" weist einen KGV-Wert von 132,43 auf. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im Gesundheitspflegesektor ergibt sich eine Rendite von -14,11 Prozent im vergangenen Jahr, was 16,91 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 3,51 Prozent, wobei Roche aktuell 17,63 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Ebene mit einem "Schlecht" bewertet.