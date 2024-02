Roche Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Roche-Aktie wird als unterbewertet eingestuft

Die aktuelle Analyse zeigt, dass die Roche-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Bereich Arzneimittel als unterbewertet betrachtet wird. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 17,59, was einem Abstand von 78 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 78,27 entspricht. Auf dieser fundamentalen Basis wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Roche-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 71,24 eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Roche ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den Diskussionen der vergangenen Tage zwar im Mittelpunkt, insgesamt wird der Titel aber als "Neutral" eingeschätzt. Die Analyse ergab 8 Schlecht-Signale und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Roche. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Es wurde insgesamt weniger über Roche diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Roche-Aktie aufgrund der fundamentalen, technischen und sozialen Indikatoren.