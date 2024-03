Roche Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Roche beträgt das aktuelle KGV 17, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel", die im Durchschnitt ein KGV von 13 haben, darauf hindeutet, dass Roche aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut".

Die Diskussionen rund um Roche auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Insgesamt wurden sieben Handelssignale ermittelt, wovon keines als negativ eingestuft wurde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" bezogen auf die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Roche-Aktie bei -14,11 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ähnlich verhält es sich in der "Arzneimittel"-Branche, wo Roche ebenfalls mit einer Rendite von 17,89 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Roche-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 254,2 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 233,2 CHF liegt, was einer Abweichung von -8,26 Prozent entspricht, und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt hingegen eine Bewertung als "Neutral", da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung der Roche-Aktie, wobei die fundamentale Bewertung und die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft werden, während die Branchenvergleichsrendite und die technische Analyse zu einem "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Rating führen.