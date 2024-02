Roche Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Roche betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 73,57 Punkten, was darauf hinweist, dass Roche derzeit überkauft ist und die Aktie dementsprechend als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird Roche als "Neutral" eingestuft, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Dividendenrendite ergibt sich aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs. Roche weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,85 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt "Arzneimittel" von 2,24 %. Diese Differenz von 1,61 Prozentpunkten führt dazu, dass die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft wird.

Das Anlegersentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Roche besonders negativ diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen überwogen und an acht Tagen die negative Kommunikation dominierend war. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Roche-Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung, da in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Roche bei -14,11 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -0,38 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Roche mit 13,73 Prozent deutlich darunter liegt. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt daher zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.