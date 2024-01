Roche Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Roche betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 17,38 Punkte, was bedeutet, dass Roche derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Roche also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Roche von 253,9 CHF mit einer Entfernung von -2,77 Prozent vom GD200 (261,12 CHF) auf einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 242,91 CHF auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Roche als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich erzielte Roche in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,11 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 2,98 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -17,09 Prozent im Branchenvergleich für Roche. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,84 Prozent im letzten Jahr, wobei Roche 16,95 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Roche in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Roche wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.