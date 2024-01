Rocca Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Bei Rocca sieht es derzeit nicht besonders rosig aus. Die Dividende des Unternehmens liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,55 % eine deutlich geringere Ausschüttung bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation gibt es keine positiven Veränderungen. Die Stimmung wird als "Neutral" bewertet, da starke Ausschläge in der Kommunikation nicht zu erkennen sind. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse schneidet Rocca ebenfalls schlecht ab. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,64 EUR, während der aktuelle Kurs bei 0,44 EUR liegt, was einer Abweichung von -31,25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,5 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -12 Prozent entspricht. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 für 25 Tage liegen im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für Rocca.