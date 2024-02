Rocca Aktie: Aufgepasst!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Rocca-Aktie ist neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Rocca bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Baumaterialien, was zu einem geringeren Ertrag von 3,55 Prozentpunkten führt. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse der Rocca-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,57 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,356 EUR liegt, was einer Abweichung von -37,54 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,44 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-19,09 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Rocca liegt bei 95,24 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI25 zeigt eine überkaufte Situation (Wert: 87,72), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Rocca-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.