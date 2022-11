Roboyo setzt seine globale Expansion mit der strategischen Übernahme von Procensol fort

Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die Roboyo Group (https://roboyo.global/?utm_source=pr&utm_medium=press+release&utm_campaign=p+acquisition&utm_content=global), der weltweit größte professionelle Dienstleister für Hyperautomation, kündigt die Übernahme von Procensol an – ein globaler Riese im Bereich Low-Code-App-Entwicklung.Durch die Übernahme von Procensol (https://procensol.com/) vergrößert sich das Team von Roboyo um 160 Personen mit fundierten Low-Code-Kenntnissen, wodurch das Unternehmen seine weltweite Führungsposition im Bereich Hyperautomation weiter festigen kann. Der Erwerb des Unternehmens stärkt Roboyos Präsenz im Vereinigten Königreich bedeutend, baut seine Position in Indien weiter aus und vergrößert die Reichweite bis in die APAC-Region, während die bestehende Präsenz in den USA erweitert wird. Hierdurch erweitert sich Roboyos weltweite Präsenz auf über 600 Mitarbeiter, mit Standorten in 24 Städten verteilt auf 15 Länder und vier Kontinente.Procensols Erfahrung im Bereich Low-Code-Anwendungsentwicklung und Managed Services ist eine große Bereicherung für Roboyo und wird dazu beitragen, das Unternehmen weltweit zum gefragtesten Anbieter für End-to-End-Hyperautomationslösungen zu machen.„Procensol genießt ein hohes Ansehen im Bereich Low-Code-Anwendungsentwicklung, welche höchste Wichtigkeit für die Hyperautomatisierungs-Agenda hat. Wir freuen uns darauf, unsere sich ergänzenden Fähigkeiten sowie unsere jeweilige Expertise gemeinsam einzusetzen, um herausragende Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Von verbesserter Leistung und Effizienz bis hin zu digitaler Transformation und Optimierung – die Übernahme bedeutet für uns alle einen aufregenden Schritt in Richtung Zukunft."Nicolas Hess (https://www.linkedin.com/in/nicolas-hess-7378b040/) – Mitbegründer und CEO von RoboyoMit Procensols Fokus auf Appian und Mendix als branchenführender Anbieter für Low-Code-Entwicklung, bedeuten die Erfahrung und Expertise des Procensol-Teams einen leistungsstarken Zuwachs für die Roboyo Group, die ihre Hyperautomationsdienstleistungen für ein wachsendes Kundenportfolio ausbaut.Die Geschäftsführer von Procensol, Tim Clarke (https://www.linkedin.com/in/tim-clarke-b4046827/)und Dan Cooke (https://www.linkedin.com/in/dancooke/), fügen hinzu: „Im Laufe der letzten 15 Jahre war es unser Ziel, Innovationen kontinuierlich voranzutreiben und als Anbieter von Low-Code-Plattformen und Beratungsdiensten branchenführende Lösungen zu entwickeln. Wir freuen uns sehr, jetzt Teil der Roboyo Group zu sein und zusammen unsere digitale Transformation sowie unsere Automatisierungsfähigkeiten weiter auszubauen. Dieses neue Kapitel hält spannende Möglichkeiten für unsere Partner und Kunden auf der ganzen Welt bereit."Durch diesen strategischen Schritt können sich Roboyo-Kunden über ein neues Ausmaß an digitaler Transformation, Einfluss und neue Hyperautomationschancen freuen, was die Türen zu unzähligen neuen Möglichkeiten öffnet.Über RoboyoRoboyo unterstützt seine Kunden bei der Operationalisierung des gesamten Spektrums an KI-gestützten Automatisierungstechnologien, indem das Unternehmen hybride digitale „Human+"-geprägte Belegschaften entwickelt, die die Unternehmensleistungen um ein Vielfaches steigern.Durch diesen ganzheitlichen Automatisierungsansatz können Unternehmen betriebliche Aktivitäten überarbeiten und so Vorgänge wesentlich beschleunigen – und das zu einem Bruchteil der Kosten und komplett fehlerfrei, wodurch sowohl die Mitarbeiter- als auch die Kundenerfahrung signifikant verbessert werden.Über ProcensolDas im Jahr 2008 gegründete Unternehmen Procensol ist ein weltweiter Anbieter für Hyperautomationsdienstleistungen und -lösungen, der sich auf leistungsstarke kommerzielle Ergebnisse durch die Verwendung von Low-Code-Anwendungen spezialisiert hat. Das Dienstleistungsportfolio des Unternehmens, das sich sowohl auf KMUs und große Unternehmen konzentriert, umfasst die Bereiche digitale Transformation und geschäftliche Veränderungen, Prozessautomatisierung, Low-Code-Lösungen und Managed Services.Procensol blickt auf über zwölf Jahre herausragende Dienstleistungen und Zusammenarbeit mit Appian zurück und hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Value Award for Outstanding Achievement in Delivery Excellence and Time to Value (2020), EMEA Reseller des Jahres (2021) und den Value Award für die Region Asien-Pazifik und Japan (APJ) für eine herausragende Kundenerfahrung (2022).Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1896256/Roboyo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/roboyo-setzt-seine-globale-expansion-mit-der-strategischen-ubernahme-von-procensol-fort-301677720.htmlPressekontakt:Fredrika Gyllang,VP Marketing Europe,Fredrika.Gyllang@roboyo.se,+46 (0)790685828Original-Content von: Roboyo Group, übermittelt durch news aktuell