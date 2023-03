Roboup gibt die Einführung des weltweit ersten Rasenmähers mit virtuellem Begrenzungskabel sowie RTK, KI und Robotic Vision bekannt

Shenzhen, China, 20. März 2023 (ots/PRNewswire) -Roboup hat den Start einer Crowdfunding-Kampagne bei Kickstarter für seinen neuen Mähroboter bekanntgegeben. Das Unternehmen ist bestrebt, den Mähroboter zum branchenweit ersten Rasenmäher mit virtuellem Begrenzungskabel sowie RTK, KI und Robotic Vision zu machen, der jetzt auf Kickstarter (https://bit.ly/3IVxpHJ) erhältlich ist. Lieferungen werden im April 2023 beginnen. Weitere Informationen erhalten Sie von sales@roboup.tech oder branding@roboup.techBei einem herkömmlichen Rasenmäher muss vor dem Mähen das Begrenzungskabel überprüft werden. Der Draht muss immer frei von Beschädigungen sein. Darüber hinaus muss man jemanden für die Arbeit bezahlen oder selbst mähen, was Geld, Zeit und Energie kostet. Diese Frustration ist nun vorbei, weil Roboup einen Rasenmäher mit virtuellem Begrenzungskabel entwickelt hat.RoboUp ist brandneu und anders als andere Rasenmäher:Mäht in einem kreisförmigen Bereich ohne einen Draht, unabhängig davon, ob die Rasenfläche offen oder begrenzt istFür die Qualität der virtuellen Begrenzung in verschiedenen Situationen bietet Roboup GPS-RTK, Robotic Vision und IMU-Technologien. Dies ist das erste Erlebnis.- Wenn das RTK-Signal auf einem Rasen gut ist, funktioniert das RTK-System automatisch. Die Präzision ist zentimetergenau.- Wenn das Signal von RKT nicht gut ist, kompensieren die Roboter-Vision und die IMU-Systeme das schlechte Signal.Einfache Anwendung und Pflege der Umgebung- Mit direktem UI-Betrieb oder App-Aktionen kann der Benutzer bequem mähen.- Während des Mähens stellen die KI und das Ultraschallsystem sicher, dass statische oder sich bewegende Hindernisse erkannt werden. Wenn sich Menschen oder Tiere in der Nähe befinden, beurteilt der Roboter zunächst deren Sicherheit und wählt dann die richtige Methode zum Mähen.- Roboup ist aus festen Materialien gefertigt und die aktive Kollision entspricht dem Sicherheitsstandard. Wenn etwas nicht perfekt aussieht, schützt Roboup die Umgebung.Mähen Sie alle Rasenflächen jederzeit und überall- Mit dem sich selbst anpassenden Schwebesystem und dem leistungsstarken Motor kann Roboup mit Löchern, Hängen und anderen unebenen Böden auf Rasenflächen gut umgehen.- RoboUp passt sich auch an die Anforderungen unterschiedlicher Grashöhen und das Schneiden in Grenzbereichen an.- Die Multizonenfunktion ist eine geeignete Lösung für ausgedehnte oder voneinander getrennte Rasenflächen.- Dank Lampen und einem 56adb-Design kann RoboUp auch nachts arbeiten.Einfache Wartung durch vertrauenswürdiges Design- RoboUp kann direkt gewaschen werden. Er ist gemäß dem IP67 wasserdicht.- Wenn das Volumen des Akkus unter 20 % fällt, fährt er von selbst zurück zur Ladestation, um sich aufzuladen.- Bei Regen fährt die Maschine direkt nach Hause zur Station. Alternativ dazu kann der Benutzer diese Funktion schließen.- Das Anti-Diebstahl-System kommt mit voller Ausstattung, einschließlich automatischer Sperre, Alarm und PIN-Code.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/roboup-gibt-die-einfuhrung-des-weltweit-ersten-rasenmahers-mit-virtuellem-begrenzungskabel-sowie-rtk-ki-und-robotic-vision-bekannt-301776177.htmlPressekontakt:Mengchun Chen,+86-18829078509,info@roboup.techOriginal-Content von: Roboup, übermittelt durch news aktuell