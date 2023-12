Robot Home Aktie: Knallt es bald?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Robot Home liegt bei 84,62 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 81,25 und erhält ebenfalls eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt wird die Bewertung als "Schlecht" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. Bei Robot Home wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Robot Home-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 199,53 JPY lag. Der letzte Schlusskurs von 168 JPY weicht um -15,8 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (185,9 JPY) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-9,63 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Robot Home von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft werden kann. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.