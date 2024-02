Robot Home Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gab es keine signifikante Veränderung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Robot Home-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Robot Home als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 73,91, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 62,5 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Robot Home-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 190,03 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 161 JPY liegt, was einer Abweichung von -15,28 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (170,68 JPY) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Robot Home-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Robot Home in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.